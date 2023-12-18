Некогда 100-килограммовый пёс Кругетс похудел до 64,4 кг в Нижнем Новгороде

Некогда 100-килограммовый пёс Кругетс сбросил вес до 64,4 килограмма. Как рассказали сотрудники благотворительного фонда "Сострадание НН" в Нижнем Новгороде, похудение даётся ему непросто, но заветная цифра 50 килограммов уже не за горами.

"Ежедневно нам приходят сообщения и звонки с вопросами о его состоянии и самочувствии. И, конечно же, самый главный вопрос: сколько сейчас весит Кругетс? На днях врачи делали контрольное взвешивание и сообщили нам результат. Сейчас наш Кругетс весит 64,4 кг. Похудение даётся собаке тяжело, но специальная диета помогла ему скинуть несколько кг", — говорится в публикации.