Некогда 100-килограммовый пёс Кругетс похудел до 64,4 кг в Нижнем Новгороде
Прилично похудевший Кругетс. Обложка © VK / Сострадание НН
Некогда 100-килограммовый пёс Кругетс сбросил вес до 64,4 килограмма. Как рассказали сотрудники благотворительного фонда "Сострадание НН" в Нижнем Новгороде, похудение даётся ему непросто, но заветная цифра 50 килограммов уже не за горами.
"Ежедневно нам приходят сообщения и звонки с вопросами о его состоянии и самочувствии. И, конечно же, самый главный вопрос: сколько сейчас весит Кругетс? На днях врачи делали контрольное взвешивание и сообщили нам результат. Сейчас наш Кругетс весит 64,4 кг. Похудение даётся собаке тяжело, но специальная диета помогла ему скинуть несколько кг", — говорится в публикации.
Кругетсу предстоит сбросить вес до 50 килограммов, напоминали в фонде, так что пока что ему придётся пожить в госпитале ещё какое-то время, а врачи будут его "расхаживать". Пёс нуждается в движении, вот только прогулки он не очень-то и любит и согласен на них разве что по нужде. Вероятно, ходить ему всё ещё больно.
Лайф сообщал, что из-за лишнего веса пёс Кругетс не мог ходить — ему было больно. Чтобы медики смогли сделать собаке рентген, псу требовалось сбросить половину веса — 50 килограммов. К началу ноября Кругетс весил уже 70 килограммов.