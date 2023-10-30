Ветеринар назвала способы уберечь любимую собаку от участи пса Кругетса весом 100 кг

Для того чтобы собака не растолстела и не стала похожа на пса Кругетса из Нижнего Новгорода, её нужно выгуливать и правильно кормить. Об этом Лайфу рассказала ветеринарный врач-терапевт Наталья Соловьёва.

"Животное должно двигаться, а если возможность в прогулках ограничена отсутствием времени у владельца или какими-нибудь другими условиями, то, естественно, нарушается баланс между поступающей энергией и её затратами. По поводу кормить: естественно, тут должны быть учтены определённые моменты в плане баланса белков, жиров, небольшого количества углеводов и присутствия клетчатки", — объяснила ветеринар.

То, сколько собаке нужно гулять и есть, зависит от её возраста, веса, породы, активности и темперамента, отметила собеседница Лайфа. При этом диета без движения мало что даст. Часто бывает так, что собака почти ничего не ест, но при этом не сбрасывает вес. Это говорит о том, что в организме не происходят энергетические затраты и мышечная масса начинает превращаться в жировую, из-за чего и создаётся дисбаланс.

"Как понять, что собака переедает? Есть такая табличка — взгляд на собаку сверху. Если за грудной клеткой видна чуть-чуть впадина, так называемая талия, то конституция собаки в норме. Но если она не особо выражена, то это уже не худоба. А если этой впадинки за окончанием рёбер нет, то речь идёт о превышении массы. Ну и, естественно, если собака похожа на шарик, то это уже ожирение", — подытожила Соловьёва.