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30 октября, 14:27

Ветеринар назвала способы уберечь любимую собаку от участи пса Кругетса весом 100 кг

Ветеринар Соловьёва: Чтобы не быть как Кругетс, псу надо гулять и правильно есть

<p>Пёс по кличке Кругетс, который весит почти сто килограммов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-76436656_202117" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Сострадание НН"</a></p>

Пёс по кличке Кругетс, который весит почти сто килограммов. Обложка © VK / "Сострадание НН"

Для того чтобы собака не растолстела и не стала похожа на пса Кругетса из Нижнего Новгорода, её нужно выгуливать и правильно кормить. Об этом Лайфу рассказала ветеринарный врач-терапевт Наталья Соловьёва.

"Животное должно двигаться, а если возможность в прогулках ограничена отсутствием времени у владельца или какими-нибудь другими условиями, то, естественно, нарушается баланс между поступающей энергией и её затратами. По поводу кормить: естественно, тут должны быть учтены определённые моменты в плане баланса белков, жиров, небольшого количества углеводов и присутствия клетчатки", объяснила ветеринар.

То, сколько собаке нужно гулять и есть, зависит от её возраста, веса, породы, активности и темперамента, отметила собеседница Лайфа. При этом диета без движения мало что даст. Часто бывает так, что собака почти ничего не ест, но при этом не сбрасывает вес. Это говорит о том, что в организме не происходят энергетические затраты и мышечная масса начинает превращаться в жировую, из-за чего и создаётся дисбаланс.

"Как понять, что собака переедает? Есть такая табличка — взгляд на собаку сверху. Если за грудной клеткой видна чуть-чуть впадина, так называемая талия, то конституция собаки в норме. Но если она не особо выражена, то это уже не худоба. А если этой впадинки за окончанием рёбер нет, то речь идёт о превышении массы. Ну и, естественно, если собака похожа на шарик, то это уже ожирение", — подытожила Соловьёва.

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Напомним, в Нижнем Новгороде нашли пса, у которого диагностировали крайнюю степень ожирения. Собака по кличке Кругетс весит уже почти сто килограммов. В настоящее время пёс не может ходить, а большой вес приносит ему боль.

Ольга Годуненко
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