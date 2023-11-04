100-килограммовый пёс Кругетс похудел так, что ему позавидуют люди. Но этого всё равно мало

В Нижнем Новгороде 100-килограммовый пёс по кличке Кругетс похудел до 70 кг. Руководитель одного из городских ветеринарных госпиталей, где находится собака, предположил, что животное, скорее всего, закормили. Илья Казаков подчеркнул, что в таком состоянии пёс не может защитить себя.

Стокилограммовый Кругетс из Нижнего Новгорода. Видео © Telegram / SHOT

За здоровьем Кругетса следят диетолог, ортопед и врачи визуальной диагностики. Из-за лишних килограммов у пса возникли проблемы с суставами, а также связками и внутренними органами.

"Его габариты сильно мешают его размещению в стационаре, поэтому большую часть времени он находится не в вольере. Регулярно берём анализы, комбинируем схемы питания. Задача — снизить вес, перейти к физиотерапии и вернуть здоровье пациенту", — уточнил ветеринар в беседе с ИА "В городе N", добавив, что динамика сейчас положительная.

Кругетсу требуется дорогостоящее лечение, однако желающих приютить его пока не нашлось. Казаков подчеркнул, что домашнее животное — не игрушка, поэтому откармливать питомцев до такого состояния опасно для их жизни.