Регион

Уведомления отключены

4 ноября, 16:10

100-килограммовый пёс Кругетс похудел так, что ему позавидуют люди. Но этого всё равно мало

В Нижнем Новгороде 100-килограммовый пёс Кругетс сбросил почти треть веса

В Нижнем Новгороде 100-килограммовый пёс по кличке Кругетс похудел до 70 кг. Руководитель одного из городских ветеринарных госпиталей, где находится собака, предположил, что животное, скорее всего, закормили. Илья Казаков подчеркнул, что в таком состоянии пёс не может защитить себя.

Стокилограммовый Кругетс из Нижнего Новгорода. Видео © Telegram / SHOT

За здоровьем Кругетса следят диетолог, ортопед и врачи визуальной диагностики. Из-за лишних килограммов у пса возникли проблемы с суставами, а также связками и внутренними органами.

"Его габариты сильно мешают его размещению в стационаре, поэтому большую часть времени он находится не в вольере. Регулярно берём анализы, комбинируем схемы питания. Задача — снизить вес, перейти к физиотерапии и вернуть здоровье пациенту", — уточнил ветеринар в беседе с ИА "В городе N", добавив, что динамика сейчас положительная.

Кругетсу требуется дорогостоящее лечение, однако желающих приютить его пока не нашлось. Казаков подчеркнул, что домашнее животное — не игрушка, поэтому откармливать питомцев до такого состояния опасно для их жизни.

Ветеринар назвала способы уберечь любимую собаку от участи пса Кругетса весом 100 кг

Ветеринар назвала способы уберечь любимую собаку от участи пса Кругетса весом 100 кг

Лайф сообщал, что из-за лишнего веса пёс Кругетс не мог ходить — ему было больно. Чтобы медики смогли сделать собаке рентген, псу требовалось сбросить половину веса — 50 килограммов. Таким образом, ему осталось избавиться от ещё 20 килограммов.

Обложка ©

SHOT

Никита Осипов
  • Новости
  • Животные/ домашние питомцы
  • Поп-культура и Развлечения
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров