100-килограммового пса Кругетса из Нижнего Новгорода не хотят забирать из приюта
Стокилограммовый Кругетс из Нижнего Новгорода. Обложка © SHOT
Стокилограммового пса Кругетса из Нижнего Новгорода, который из-за экстремальной степени ожирения не может ходить, никто не забирает из приюта. Как пишет SHOT, волонтёры готовы помогать ему даже в новой семье, но откликов нет.
Кругетсу ежедневно колют обезболивающие, он уже сам встаёт. Однако передвигаться пёсель пока не может — его катают на специальной тележке.
Стокилограммовый Кругетс из Нижнего Новгорода. Видео © SHOT
Несмотря на размер и строгую диету, Кругетс очень ласковый, не проявляет агрессии, стойко переносит рекомендации врачей и кайфует, когда его гладят. К слову, он уже начал худеть, хотя впереди у него ещё долгий путь восстановления.
Напомним, в Нижнем Новгороде нашли пса, у которого диагностировали крайнюю степень ожирения — Кругетс весит почти сто килограммов. На данный момент он не может ходить, а большой вес причиняет ему боль.