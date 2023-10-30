100-килограммового пса Кругетса из Нижнего Новгорода не хотят забирать из приюта

Стокилограммового пса Кругетса из Нижнего Новгорода, который из-за экстремальной степени ожирения не может ходить, никто не забирает из приюта. Как пишет SHOT, волонтёры готовы помогать ему даже в новой семье, но откликов нет.

Кругетсу ежедневно колют обезболивающие, он уже сам встаёт. Однако передвигаться пёсель пока не может — его катают на специальной тележке.

Стокилограммовый Кругетс из Нижнего Новгорода. Видео © SHOT

Несмотря на размер и строгую диету, Кругетс очень ласковый, не проявляет агрессии, стойко переносит рекомендации врачей и кайфует, когда его гладят. К слову, он уже начал худеть, хотя впереди у него ещё долгий путь восстановления.