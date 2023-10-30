Регион

Уведомления отключены

30 октября, 15:00

100-килограммового пса Кругетса из Нижнего Новгорода не хотят забирать из приюта

<p>Стокилограммовый Кругетс из Нижнего Новгорода. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/58799" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Стокилограммовый Кругетс из Нижнего Новгорода. Обложка © SHOT

Стокилограммового пса Кругетса из Нижнего Новгорода, который из-за экстремальной степени ожирения не может ходить, никто не забирает из приюта. Как пишет SHOT, волонтёры готовы помогать ему даже в новой семье, но откликов нет.

Кругетсу ежедневно колют обезболивающие, он уже сам встаёт. Однако передвигаться пёсель пока не может — его катают на специальной тележке.

Стокилограммовый Кругетс из Нижнего Новгорода. Видео © SHOT

Несмотря на размер и строгую диету, Кругетс очень ласковый, не проявляет агрессии, стойко переносит рекомендации врачей и кайфует, когда его гладят. К слову, он уже начал худеть, хотя впереди у него ещё долгий путь восстановления.

Ветеринар назвала способы уберечь любимую собаку от участи пса Кругетса весом 100 кг

Ветеринар назвала способы уберечь любимую собаку от участи пса Кругетса весом 100 кг

Напомним, в Нижнем Новгороде нашли пса, у которого диагностировали крайнюю степень ожирения — Кругетс весит почти сто килограммов. На данный момент он не может ходить, а большой вес причиняет ему боль.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Животные
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров