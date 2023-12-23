Ветеринар объяснила, почему кормить собак с новогоднего стола опасно для их жизни

Для домашних питомцев не всегда подходит человеческая еда, особенно с новогоднего стола, который уже через девять дней у большинства россиян будет ломиться от обилия всевозможных блюд и майонезных салатов. У собак такие угощения могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта и даже привести к летальному исходу.

"Из-за большого количества жира эти блюда могут вызвать у животных острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Если разовьётся осложнение и начнётся некроз тканей органа, почти во всех случаях это состояние, не подлежащее лечению", — пояснила ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева в беседе с "Газетой.ru".

К ожирению могут привести блюда с большим количеством углеводов, а запечённое мясо, холодец и селёдка навредят вашим любимцам из-за специй, жира и соли. Непоправимый ущерб здоровью собакена может нанести даже мясо для салата и кости из заливного, которые просто застрянут в пищеводе, желудке или кишечнике хвостатого и приведут к разрыву и воспалению. При этом после рвоты и диареи может возникнуть обезвоживание, поэтому реагировать стоит уже при малейших признаках недомогания.

А вот фрукты и цитрусовые могут вызвать у четвероногих аллергию и поменять кислотность желудка, после чего высок риск развития гастрита и воспаления пищевода. В частности, например, пёселям противопоказаны виноград и изюм из-за того, что они нефротоксичны: даже малая доза угощения может вызвать острое повреждение почек.

А если на этапе приготовления вы всё же не можете устоять перед тем самым взглядом, как у кота из "Шрека", то можно порадовать питомца свежими овощами, отварной курицей, индейкой или говядиной. Главное, чтобы мясо было без соли, перца и костей.