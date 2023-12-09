Застревают в кишке: Названы новогодние украшения, несущие страшную опасность для животных

Мишура, гирлянды, стеклянные игрушки и даже сама ёлка могут быть чрезвычайно опасны для домашних животных. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала ветеринарный врач Любовь Корочева.

По её словам, самым опасным украшением является дождик, который с ёлки любят стаскивать кошки. После Нового года в ветеринарных клиниках часто попадаются пациенты, у которых это изделие застряло в кишечнике. Как отметила собеседница издания, иногда даже приходится делать полостную операцию, чтобы извлечь украшение из кишок животного.

Также опасность могут представлять мелкие стеклянные игрушки, так как если их разбить, то питомцы могут проглотить кусочки. Помимо того, у старых игрушек есть закрепки, чтобы вешать их на ёлку, которые также часто оказываютcя внутри кошек и собак. Эти элементы могут нанести серьёзный ущерб здоровью домашнего животного, в том числе разрезать пищевод или поцарапать желудок. А в случае, если питомец решится перегрызть гирлянду, его может ударить током.

В то же время очень небезопасны искусственные ёлки, потому что они могут быть сделаны из некачественных материалов и вызовут отравление, если окажутся у животного в кишечнике. Натуральная ель также опасна из-за своих жёстких иголок. В беседе с журналистами эксперт рассказала, как можно избежать всего этого.