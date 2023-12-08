Россиянам объяснили, почему дарить рептилий на Новый год — не самая лучшая идея

Рептилий, включая ящериц, змей и черепах, не следует дарить на Новый год без предупреждения, поскольку за ними нужен особый уход. Об этом предупредила ветеринар Мария Сапарова. По её словам, таким питомцам необходим террариум, в котором должны быть домик, поилка, специальная лампа, а также термоковрик.

"Требуется террариум соответствующего размера, в котором есть поилка, коряга, термоковрик и желательно специальная лампа. Поэтому если вы действительно собрались дарить такого питомца, то отдавайте его вместе с домом", — пояснила специалист в беседе с "Москвой 24".

Вместе с тем Сапарова посоветовала не дарить крупных рептилий, к примеру варана или игуану. Дело в том, что питомцы могут вымахать до метра в длину, а уход за ними весьма сложный и финансово накладный. Также ветеринар призвала отказаться от идеи дарить ядовитых рептилий и красноухих черепах. Последним, в частности, необходимы постоянные прогулки и купание. Самые неприхотливые в уходе, по словам эксперта, — это гекконы, эублефары, фельзумы и агамы, однако даже их не стоит дарить без предупреждения.