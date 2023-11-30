Котёнка-домовёнка с изумрудными глазами спасли из недельного плена в Москве и дали ему два имени

Добровольцы из отряда "Спасрезерв" освободили котёнка с изумрудными глазами, застрявшего в стене одного из домов по улице Мусы Джалиля на юго-востоке Москвы. Пушистик провёл в ловушке около недели. Видео со спасением опубликовал телеканал "360".

Спасатели вызволили кошку, застрявшую в вентиляционной шахте дома в Москве. Видео © t.me / 360tv

Спасатели-волонтёры, предусмотрительно захватив с собой переноску, пробрались в подвал к четырёхлапому узнику и приступили к операции по спасению. Всё прошло успешно. И вскоре котика вынесли из подвала-тюрьмы на дневной свет.

Первым делом котику дали напиться воды и отправили к ветеринарам на осмотр. Те нашли у него заболевание дыхательных путей и небольшое нагноение в глазах. Зоозащитники следят за здоровьем животного.

Спасение пушистика прошло не без сложностей, так как спасатели никак не могли получить разрешение на операцию от управляющей компании. Спасателям даже пришлось приезжать к дому несколько раз, чтобы вытащить застрявшего в вентиляционной шахте котёнка.









Вызволенного котика назвали Шахтёром — в честь его узилища. Однако потом выяснилось, что котёнок оказался кошечкой, поэтому её переименовали из Шахтёра в Шахту.