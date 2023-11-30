Котёнка-домовёнка с изумрудными глазами спасли из недельного плена в Москве и дали ему два имени
Добровольцы "Спасрезерва" спасли кошку, неделю просидевшую в вентиляции в Москве
Спасённая из вентиляционной шахты в Москве кошка. Обложка © t.me / Спасатели Спасрезерв
Добровольцы из отряда "Спасрезерв" освободили котёнка с изумрудными глазами, застрявшего в стене одного из домов по улице Мусы Джалиля на юго-востоке Москвы. Пушистик провёл в ловушке около недели. Видео со спасением опубликовал телеканал "360".
Спасатели вызволили кошку, застрявшую в вентиляционной шахте дома в Москве. Видео © t.me / 360tv
Спасатели-волонтёры, предусмотрительно захватив с собой переноску, пробрались в подвал к четырёхлапому узнику и приступили к операции по спасению. Всё прошло успешно. И вскоре котика вынесли из подвала-тюрьмы на дневной свет.
Первым делом котику дали напиться воды и отправили к ветеринарам на осмотр. Те нашли у него заболевание дыхательных путей и небольшое нагноение в глазах. Зоозащитники следят за здоровьем животного.
Спасение пушистика прошло не без сложностей, так как спасатели никак не могли получить разрешение на операцию от управляющей компании. Спасателям даже пришлось приезжать к дому несколько раз, чтобы вытащить застрявшего в вентиляционной шахте котёнка.
Вызволенного котика назвали Шахтёром — в честь его узилища. Однако потом выяснилось, что котёнок оказался кошечкой, поэтому её переименовали из Шахтёра в Шахту.
Ранее Лайф рассказывал о том, что пожарные спасли спрятавшегося кота из охваченной пожаром квартиры в городе Окуловка Новгородской области. В МЧС сообщили, что другие животные выбрались из загоревшегося жилья, а этот пушистик, видимо, запаниковал и спрятался.