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30 ноября, 13:34

Котёнка-домовёнка с изумрудными глазами спасли из недельного плена в Москве и дали ему два имени

Добровольцы "Спасрезерва" спасли кошку, неделю просидевшую в вентиляции в Москве

<p>Спасённая из вентиляционной шахты в Москве кошка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/spasrezerv/2565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Спасатели Спасрезерв</a></p>

Спасённая из вентиляционной шахты в Москве кошка. Обложка © t.me / Спасатели Спасрезерв

Добровольцы из отряда "Спасрезерв" освободили котёнка с изумрудными глазами, застрявшего в стене одного из домов по улице Мусы Джалиля на юго-востоке Москвы. Пушистик провёл в ловушке около недели. Видео со спасением опубликовал телеканал "360".

Спасатели вызволили кошку, застрявшую в вентиляционной шахте дома в Москве. Видео © t.me / 360tv

Спасатели-волонтёры, предусмотрительно захватив с собой переноску, пробрались в подвал к четырёхлапому узнику и приступили к операции по спасению. Всё прошло успешно. И вскоре котика вынесли из подвала-тюрьмы на дневной свет.

Первым делом котику дали напиться воды и отправили к ветеринарам на осмотр. Те нашли у него заболевание дыхательных путей и небольшое нагноение в глазах. Зоозащитники следят за здоровьем животного.

Спасение пушистика прошло не без сложностей, так как спасатели никак не могли получить разрешение на операцию от управляющей компании. Спасателям даже пришлось приезжать к дому несколько раз, чтобы вытащить застрявшего в вентиляционной шахте котёнка.

  • Так проходило спасение застрявшей в вентиляционной шахте кошки. Фото © t.me / Спасатели Спасрезерв
    Так проходило спасение застрявшей в вентиляционной шахте кошки. Фото © t.me / Спасатели Спасрезерв
  • Так проходило спасение застрявшей в вентиляционной шахте кошки. Фото © t.me / Спасатели Спасрезерв
    Так проходило спасение застрявшей в вентиляционной шахте кошки. Фото © t.me / Спасатели Спасрезерв
  • Так проходило спасение застрявшей в вентиляционной шахте кошки. Фото © t.me / Спасатели Спасрезерв
    Так проходило спасение застрявшей в вентиляционной шахте кошки. Фото © t.me / Спасатели Спасрезерв
  • Так проходило спасение застрявшей в вентиляционной шахте кошки. Фото © t.me / Спасатели Спасрезерв
    Так проходило спасение застрявшей в вентиляционной шахте кошки. Фото © t.me / Спасатели Спасрезерв

Так проходило спасение застрявшей в вентиляционной шахте кошки. Фото © t.me / Спасатели Спасрезерв

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Вызволенного котика назвали Шахтёром — в честь его узилища. Однако потом выяснилось, что котёнок оказался кошечкой, поэтому её переименовали из Шахтёра в Шахту.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что пожарные спасли спрятавшегося кота из охваченной пожаром квартиры в городе Окуловка Новгородской области. В МЧС сообщили, что другие животные выбрались из загоревшегося жилья, а этот пушистик, видимо, запаниковал и спрятался.

Юрий Лысенко
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