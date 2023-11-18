В Сочи смелый кот дал отпор медведю, который появился во дворе жилого дома
На Красной Поляне в Сочи домашний кот дал отпор дикому медведю, который искал пропитание во дворе дома. Столкновение зверей попало на камеру видеонаблюдения.
Домашний котяра дал отпор дикому медведю в Сочи. Видео © t.me / Россия. Кубань | Новости
По данным телеграм-канала "Россия. Кубань Новости", медведь в поисках пропитания ночью забрался на территорию частного дома на Красной Поляне. На защиту жилища неожиданно кинулся домашний кот. Смелый пушистик выскочил на улицу и принялся шипеть на хищника, демонстрируя серьёзность своих намерений.
На кадрах, распространённых в Сети, видно, что косолапый, испугавшись атаки кота, предпочёл уйти искать еду в другом месте.
Ранее Лайф писал, что медведь напал на двух работников Чаяндинского месторождения в Якутии. Вахтовикам пытались помочь другие сотрудники, но отогнать разъярённого зверя смогли лишь спустя время. На место вызвали охотника, который и застрелил животное. Пострадавшие были госпитализированы с серьёзными ранами.
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