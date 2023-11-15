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15 ноября, 14:59

Медведь едва не загрыз защищавшего его берлогу экоактивиста

В Польше медведь напал на экоактивиста и нанёс ему множественные травмы

В Польше медведь напал на экоактивиста из движения "Дикие Карпаты", которое требовало создать защитную зону вокруг берлоги косолапого. Об инциденте, произошедшем в окрестностях бывшей деревни Хульское, сообщается на сайте лесничества государственных лесов республики.

"Медведь напал на мужчину в лесу, недалеко от знакомой нам и контролируемой берлоги, нанеся своей жертве многочисленные травмы. Второй мужчина, участвовавший в инциденте, не пострадал и вызвал помощь, благодаря которой 56-летний пострадавший оказался в госпитале", — говорится в сообщении.

Берлога дикого зверя была обнаружена в январе этого года. На участке леса прекратили все работы, а в октябре установили фотоловушку для проверки окрестностей логова. Пострадавший был в курсе, что в берлоге находится медведь, но нарушил спокойствие зверя, который готовился к зимней спячке, чем и спровоцировал его нападение. У пострадавшего обнаружили множественные рваные раны.

Ранее Лайф писал, что медведь напал на двух работников Чаяндинского месторождения в Якутии. Вахтовикам пытались помочь другие сотрудники, но отогнать разъярённого зверя смогли лишь спустя время. На место вызвали охотника, который и застрелил животное. Пострадавшие были госпитализированы с серьёзными ранами.

Медведь загрыз рыбака в Приморском крае

Медведь загрыз рыбака в Приморском крае

Обложка ©

Freepik / Wirestock

Наталья Исакова
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