Медведь едва не загрыз защищавшего его берлогу экоактивиста

В Польше медведь напал на экоактивиста из движения "Дикие Карпаты", которое требовало создать защитную зону вокруг берлоги косолапого. Об инциденте, произошедшем в окрестностях бывшей деревни Хульское, сообщается на сайте лесничества государственных лесов республики.

"Медведь напал на мужчину в лесу, недалеко от знакомой нам и контролируемой берлоги, нанеся своей жертве многочисленные травмы. Второй мужчина, участвовавший в инциденте, не пострадал и вызвал помощь, благодаря которой 56-летний пострадавший оказался в госпитале", — говорится в сообщении.

Берлога дикого зверя была обнаружена в январе этого года. На участке леса прекратили все работы, а в октябре установили фотоловушку для проверки окрестностей логова. Пострадавший был в курсе, что в берлоге находится медведь, но нарушил спокойствие зверя, который готовился к зимней спячке, чем и спровоцировал его нападение. У пострадавшего обнаружили множественные рваные раны.