"Он его грызёт": Атака разъярённого медведя на работников месторождения в Якутии попала на видео
Медведь напал на двух работников Чаяндинского месторождения в Якутии
Агрессивный медведь напал на двух рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии. Пострадавших мастера и механика экстренно госпитализировали, один из них без сознания.
Медведь напал на двух работников Чаяндинского месторождения в Якутии. Видео © SHOT
Как пишет SHOT, механик компании "Русгазбурение" вышел из вагончика и в этот момент на него налетел медведь. Животное отпугивали огнетушителями, но оно бросилось на другого мужчину, который пытался спасти коллегу.
В итоге разъярённого медведя убил охотник, приехавший в течение 20 минут. У пострадавших рваные раны.
А ранее в якутском посёлке Усть-Нера выдали разрешение на ликвидацию медведя-шатуна, который забрёл на свалку. К слову, шатунами называют тех медведей, которые не успели откормиться для зимней спячки или вышли из неё слишком рано. Такие хищники крайне опасны и могут навредить человеку.