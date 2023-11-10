"Он его грызёт": Атака разъярённого медведя на работников месторождения в Якутии попала на видео

Агрессивный медведь напал на двух рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии. Пострадавших мастера и механика экстренно госпитализировали, один из них без сознания.

Медведь напал на двух работников Чаяндинского месторождения в Якутии. Видео © SHOT

Как пишет SHOT, механик компании "Русгазбурение" вышел из вагончика и в этот момент на него налетел медведь. Животное отпугивали огнетушителями, но оно бросилось на другого мужчину, который пытался спасти коллегу.

В итоге разъярённого медведя убил охотник, приехавший в течение 20 минут. У пострадавших рваные раны.