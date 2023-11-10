Регион

Уведомления отключены

10 ноября, 15:48

"Он его грызёт": Атака разъярённого медведя на работников месторождения в Якутии попала на видео

Медведь напал на двух работников Чаяндинского месторождения в Якутии

Агрессивный медведь напал на двух рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии. Пострадавших мастера и механика экстренно госпитализировали, один из них без сознания.

Медведь напал на двух работников Чаяндинского месторождения в Якутии. Видео © SHOT

Как пишет SHOT, механик компании "Русгазбурение" вышел из вагончика и в этот момент на него налетел медведь. Животное отпугивали огнетушителями, но оно бросилось на другого мужчину, который пытался спасти коллегу.

В итоге разъярённого медведя убил охотник, приехавший в течение 20 минут. У пострадавших рваные раны.

Медведь загрыз рыбака в Приморском крае

Медведь загрыз рыбака в Приморском крае

А ранее в якутском посёлке Усть-Нера выдали разрешение на ликвидацию медведя-шатуна, который забрёл на свалку. К слову, шатунами называют тех медведей, которые не успели откормиться для зимней спячки или вышли из неё слишком рано. Такие хищники крайне опасны и могут навредить человеку.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров