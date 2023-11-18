Под Новгородом пожарные спасли спрятавшегося в горящей квартире котика

Пожарные спасли спрятавшегося кота из охваченной пожаром квартиры в городе Окуловке Новгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального МЧС.

"Минувшим вечером, в 19:56, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Окуловке на ул. Зорге. В 21:02 пожар ликвидирован <...> Во время пожара спасён кот. Другие животные выбрались, а этот пушистик, видимо, запаниковал и спрятался. Его удалось найти и передать соседям", — говорится в публикации МЧС.