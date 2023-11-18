Под Новгородом пожарные спасли спрятавшегося в горящей квартире котика
Пожарные спасли кота из горящей квартиры в Новгородской области
Спасённый пожарными из горящей квартиры в Окуловке кот. Обложка © t.me / МЧС Новгородской области
Пожарные спасли спрятавшегося кота из охваченной пожаром квартиры в городе Окуловке Новгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального МЧС.
"Минувшим вечером, в 19:56, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Окуловке на ул. Зорге. В 21:02 пожар ликвидирован <...> Во время пожара спасён кот. Другие животные выбрались, а этот пушистик, видимо, запаниковал и спрятался. Его удалось найти и передать соседям", — говорится в публикации МЧС.
Похоже, что возгорание случилось на первом этаже многоквартирного здания. Ещё до прибытия пожарных жильцы спасли из пламени проживавшую в квартире женщину и передали её в руки бригады скорой помощи. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество двух жилищ, а ещё четыре метра перекрытий между этажами. Причины возгорания выясняются. Всего за сутки в области зафиксировано три пожара.