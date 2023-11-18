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18 ноября, 10:37

Под Новгородом пожарные спасли спрятавшегося в горящей квартире котика

Пожарные спасли кота из горящей квартиры в Новгородской области

<p>Спасённый пожарными из горящей квартиры в Окуловке кот. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs53NO/2763" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Новгородской области</a></p>

Спасённый пожарными из горящей квартиры в Окуловке кот. Обложка © t.me / МЧС Новгородской области

Пожарные спасли спрятавшегося кота из охваченной пожаром квартиры в городе Окуловке Новгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального МЧС.

"Минувшим вечером, в 19:56, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Окуловке на ул. Зорге. В 21:02 пожар ликвидирован <...> Во время пожара спасён кот. Другие животные выбрались, а этот пушистик, видимо, запаниковал и спрятался. Его удалось найти и передать соседям", говорится в публикации МЧС.

Похоже, что возгорание случилось на первом этаже многоквартирного здания. Ещё до прибытия пожарных жильцы спасли из пламени проживавшую в квартире женщину и передали её в руки бригады скорой помощи. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество двух жилищ, а ещё четыре метра перекрытий между этажами. Причины возгорания выясняются. Всего за сутки в области зафиксировано три пожара.

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Ранее Лайф сообщал о том, что 16 ноября в многоэтажном доме на севере Москвы вспыхнул пожар, в котором погиб человек. А позже стало известно о второй жертве воспламенения.

Юрий Лысенко
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