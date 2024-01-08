В Забайкалье спасатели вытащили провалившуюся под лёд лошадь, две другие погибли
В Забайкальском крае спасатели вытащили из реки провалившуюся под лёд лошадь. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
В Забайкалье спасатели вытащили из реки провалившуюся под лёд лошадь. Видео © t.me / МЧС России
"Животное выпустили на самовыгул недалеко от города Шилки. Лошадь вышла на речку и провалилась под лёд. О происшествии в МЧС России сообщили очевидцы", — информирует ведомство.
На место ЧП прибыли сотрудники МЧС из пожарно-спасательной части № 41 и вытащили животное из ледяной воды. Однако двух других лошадей, провалившихся под лёд, спасти не удалось — они погибли до приезда МЧС.
Ранее Лайф рассказывал, как незавидная участь настигла водителя фуры, который хотел проехать по ледовой переправе через реку Белая недалеко от города Бирска в Башкирии. Мужчина не учёл вес своего большегруза, в результате чего тот пошёл ко дну. Прибывшие на место спасатели и водолазы достали его из воды уже мёртвым.
t.me / МЧС России