В Забайкалье спасатели вытащили провалившуюся под лёд лошадь, две другие погибли

В Забайкальском крае спасатели вытащили из реки провалившуюся под лёд лошадь. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

В Забайкалье спасатели вытащили из реки провалившуюся под лёд лошадь. Видео © t.me / МЧС России

"Животное выпустили на самовыгул недалеко от города Шилки. Лошадь вышла на речку и провалилась под лёд. О происшествии в МЧС России сообщили очевидцы", — информирует ведомство.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС из пожарно-спасательной части № 41 и вытащили животное из ледяной воды. Однако двух других лошадей, провалившихся под лёд, спасти не удалось — они погибли до приезда МЧС.