Мужчина погиб в провалившемся под лёд грузовике в Башкирии

В Башкортостане грузовик провалился под лёд на реке Белая, в результате чего погиб водитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Водолазы МЧС России извлекли тело водителя из кабины грузового автомобиля, который провалился под лёд на реке Белая в Башкирии. Видео © T.me / МЧС Башкортостан

Трагедия произошла на ледовой переправе недалеко от города Бирска. Длина участка с двумя полосами через реку составляет чуть больше 500 метров, а лёд толщиной 30 сантиметров может выдержать три тонны. Однако это не спасло фуру, которая переправлялась через реку в ночь на 7 января. В результате авто полностью ушло под лёд.

На месте работают 15 человек и пять единиц техники, а также сотрудники экстренных служб и водолазы. Сегодня утром им удалось достать из воды тело водителя, который ушёл под лёд вместе с грузовиком.