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1 января, 19:17

В Саратовской области под лёд Волги ушли сразу две машины с людьми

В Саратовской области два автомобиля за сутки провалились под лёд на Волге

В Саратовской области два автомобиля с людьми провалились под лёд реки Волги за сутки. Об этом в телеграм-канале написал начальник Управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

В Саратовской области две машины за сутки провалились под лёд на Волге. Фото © t.me / Юрий Юрин

В Саратовской области две машины за сутки провалились под лёд на Волге. Фото © t.me / Юрий Юрин

"На реке Волге вблизи города Маркса автомобиль провалился под лёд, пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на крышу автомобиля", — сообщил Юрин.

Прибывшие к месту происшествия спасатели смогли эвакуировать людей на берег, они не пострадали. Спустя некоторое время в экстренные службы поступил второй сигнал об аналогичном происшествии, сейчас специалисты направляются к месту инцидента. Удалось ли спасти людей, пока не известно.

В Красноярском крае двое мужчин провалились под лёд на снегоходах и утонули
В Красноярском крае двое мужчин провалились под лёд на снегоходах и утонули

Ранее на Сахалине спасатели извлекли из водоёма автомобиль, внутри которого было тело мужчины. Личность мужчины и обстоятельства трагедии неизвестны.

Обложка ©

Getty Images / Bryngelzon

Оксана Попова
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