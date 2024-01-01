В Саратовской области под лёд Волги ушли сразу две машины с людьми
В Саратовской области два автомобиля за сутки провалились под лёд на Волге
В Саратовской области два автомобиля с людьми провалились под лёд реки Волги за сутки. Об этом в телеграм-канале написал начальник Управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
В Саратовской области две машины за сутки провалились под лёд на Волге. Фото © t.me / Юрий Юрин
"На реке Волге вблизи города Маркса автомобиль провалился под лёд, пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на крышу автомобиля", — сообщил Юрин.
Прибывшие к месту происшествия спасатели смогли эвакуировать людей на берег, они не пострадали. Спустя некоторое время в экстренные службы поступил второй сигнал об аналогичном происшествии, сейчас специалисты направляются к месту инцидента. Удалось ли спасти людей, пока не известно.
Ранее на Сахалине спасатели извлекли из водоёма автомобиль, внутри которого было тело мужчины. Личность мужчины и обстоятельства трагедии неизвестны.
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