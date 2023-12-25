В Красноярском крае двое мужчин провалились под лёд на снегоходах и утонули

Следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю организовало проверку по факту исчезновения двух мужчин, которые провалились под лёд, катаясь на снегоходах. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на реке Мендель в Бирилюсском районе при катании на снегоходе под лёд провалились двое мужчин. По данному факту Козульским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в пятницу, 22 декабря, шестеро жителей Ачинского района отравились на рыбалку на снегоходах в местность, которая располагается в 90 километрах от села Новобирилюссы Бирилюсского района. Вечером трое мужчин решили проверить снасти. Они передвигались на двух снегоходах, когда один из них провалился в полынью.

В настоящее время транспорт извлечён из воды, однако тела мужчин не обнаружены. Проводятся поисковые мероприятия.