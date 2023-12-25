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25 декабря, 08:33

В Красноярском крае двое мужчин провалились под лёд на снегоходах и утонули

Следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю организовало проверку по факту исчезновения двух мужчин, которые провалились под лёд, катаясь на снегоходах. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на реке Мендель в Бирилюсском районе при катании на снегоходе под лёд провалились двое мужчин. По данному факту Козульским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в пятницу, 22 декабря, шестеро жителей Ачинского района отравились на рыбалку на снегоходах в местность, которая располагается в 90 километрах от села Новобирилюссы Бирилюсского района. Вечером трое мужчин решили проверить снасти. Они передвигались на двух снегоходах, когда один из них провалился в полынью.

В настоящее время транспорт извлечён из воды, однако тела мужчин не обнаружены. Проводятся поисковые мероприятия.

Рыбак спас девушку, которая провалилась под лёд на реке Обь в Новосибирске
Рыбак спас девушку, которая провалилась под лёд на реке Обь в Новосибирске

Ранее Лайф писал, что экс-глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута и иерей Игорь Мыльников провалились под лёд. Они пытались добраться до 79-летней отшельницы Агафьи Лыковой. К счастью, мужчин спасли.

Обложка ©

freepik / wirestock

Ян Поланин
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