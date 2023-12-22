Священник и чиновник ушли под лёд в попытках добраться до отшельницы Агафьи Лыковой

Попытка перейти студёную реку обернулась для участников экспедиции, направившихся на помощь к сибирской отшельнице Агафье Лыковой, провалом под лёд. Как передаёт kp.ru, в ледяной воде оказались экс-глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута и духовный отец отшельницы иерей Игорь Мыльников. К счастью, их смогли спасти.

Пришедшие в Сибирь 50-градусные морозы заставили иерея Игоря Мыльникова с другими неравнодушными людьми навестить 79-летнюю Агафью. Весь путь до отшельницы они преодолели на вертолёте, после чего осталось лишь перейти горную реку Еринат. При её форсировании под лёд ушли он и бывший глава администрации Таштагольского района.