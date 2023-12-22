Священник и чиновник ушли под лёд в попытках добраться до отшельницы Агафьи Лыковой
Kp.ru: Пытавшиеся добраться до отшельницы Лыковой люди провалились в ледяную реку
Сибирская отшельница Агафья Лыкова. Обложка © ТАСС / Рюмин Александр
Попытка перейти студёную реку обернулась для участников экспедиции, направившихся на помощь к сибирской отшельнице Агафье Лыковой, провалом под лёд. Как передаёт kp.ru, в ледяной воде оказались экс-глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута и духовный отец отшельницы иерей Игорь Мыльников. К счастью, их смогли спасти.
Пришедшие в Сибирь 50-градусные морозы заставили иерея Игоря Мыльникова с другими неравнодушными людьми навестить 79-летнюю Агафью. Весь путь до отшельницы они преодолели на вертолёте, после чего осталось лишь перейти горную реку Еринат. При её форсировании под лёд ушли он и бывший глава администрации Таштагольского района.
Мужчин удалось спасти. Журналисты сообщают, что ничего непоправимого не случилось: провалившимся под лёд участникам экспедиции вовремя помогли. Отогревшись, они всё-таки доставили Агафье стельную козу, чтобы давала молоко, и несколько тюков сена с продуктами.
Ранее Лайф писал об испытаниях, которые в этом году достались самой известной в мире таёжной отшельнице. Сначала в поселении смыло один из домиков, потом на местность налетел шторм, а летом текущего года сообщалось, что в округе гуляют голодные медведи. Помимо того, с Агафьей выходили на связь в марте: бабушке предложили эвакуироваться из-за пуска ракеты с Байконура. А в прошлом году она в тяжёлой форме переболела коронавирусом, да так, что сама не могла выкопать картошку. Стоит отметить, что отшельницу навещают регулярно.