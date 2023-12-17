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Рыбак спас девушку, которая провалилась под лёд на реке Обь в Новосибирске

17 декабря, 13:34
<p>Спасатели и местный рыбак помогли девушке, провалившейся под лёд на реке Обь. Видео © t.me / <a href="https://t.me/spasatelimass/681?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Спасатели МАСС</a></p>

Спасатели и местный рыбак помогли девушке, провалившейся под лёд на реке Обь. Видео © t.me / Спасатели МАСС

В Новосибирске рыбак спас 18-летнюю девушку, которая провалилась под лёд на реке Обь. О случившемся сообщили в телеграм-канале спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы.

Спасатели и местный рыбак помогли девушке, провалившейся под лёд на реке Обь. Видео © t.me / Спасатели МАСС

"На телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация о том, что на акватории реки Обь в районе Заельцовского рыбак видит, как посреди девушка идёт в районе, где находится промоина. На место незамедлительно выехал водный экипаж "Тайфун", — уточняется в заявлении.

Однако к моменту приезда спасателей девушка успела провалиться под лёд, тогда рыбак попытался её спасти своими силами. Он аккуратно подобрался к полынье, вытащил пострадавшую и положил в сани, которые возит с собой на рыбалку. Затем мужчина передал девушку спасателям, которые доставили её на берег, где уже дежурила бригада скорой помощи.

Трактор с людьми провалился под лёд на реке Лене в Якутии, никто не выбрался

Трактор с людьми провалился под лёд на реке Лене в Якутии, никто не выбрался

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС помогли жителю Калининграда, который вышел на тонкий лёд озера в нетрезвом виде и едва не утонул. Они вытащили его на сушу, рискуя жизнью.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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