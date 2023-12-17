Рыбак спас девушку, которая провалилась под лёд на реке Обь в Новосибирске 17 декабря, 13:34 Спасатели и местный рыбак помогли девушке, провалившейся под лёд на реке Обь. Видео © t.me / Спасатели МАСС

В Новосибирске рыбак спас 18-летнюю девушку, которая провалилась под лёд на реке Обь. О случившемся сообщили в телеграм-канале спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы.

Спасатели и местный рыбак помогли девушке, провалившейся под лёд на реке Обь. Видео © t.me / Спасатели МАСС

"На телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация о том, что на акватории реки Обь в районе Заельцовского рыбак видит, как посреди девушка идёт в районе, где находится промоина. На место незамедлительно выехал водный экипаж "Тайфун", — уточняется в заявлении.

Однако к моменту приезда спасателей девушка успела провалиться под лёд, тогда рыбак попытался её спасти своими силами. Он аккуратно подобрался к полынье, вытащил пострадавшую и положил в сани, которые возит с собой на рыбалку. Затем мужчина передал девушку спасателям, которые доставили её на берег, где уже дежурила бригада скорой помощи.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС помогли жителю Калининграда, который вышел на тонкий лёд озера в нетрезвом виде и едва не утонул. Они вытащили его на сушу, рискуя жизнью.

Авторы Татьяна Миссуми