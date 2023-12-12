Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о совместных учебно-боевых центрах

ГИБДД Москвы: Во флагманских МФЦ возобновлена выдача прав и регистрация авто

Колл-центр принял более миллиона вопросов к прямой линии с Путиным

Пять ивановских школьников провалились в дыру на дороге и обварились в кипятке

В Москве госпитализировали жену первого президента России Бориса Ельцина

Выпущенная ВСУ ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью

Политики США перед новогодними каникулами проголосуют об импичменте Байдена

Прошла в сантиметрах: Президенту Аргентины едва не размозжили голову стеклянной бутылкой

Жилая многоэтажка частично обрушилась на севере Нью-Йорка

Президент Польши Дуда приведёт нового премьера Туска к присяге 13 декабря

Трактор с людьми провалился под лёд на реке Лене в Якутии, никто не выбрался

12 декабря, 08:10
<p>Трактор с людьми ушёл под лёд в Якутии. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchsYakutia/2143" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Республики Саха (Якутия)</a></p>

Трактор с людьми ушёл под лёд в Якутии. Обложка © t.me / МЧС Республики Саха (Якутия)

Около якутского села Техтюр трактор, в котором находились два человека, выехал на замёрзшую реку Лену и провалился под лёд. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

"Установлено, что двое жителей села Техтюр выехали на лёд в несанкционированном месте, в результате чего их трактор провалился. Толщина льда на месте провала составляет 15 сантиметров", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что оба местных жителя выбраться из кабины не успели, сейчас спасатели пытаются достать тела из транспорта.

Пьяный россиянин хотел срезать путь по замёрзшему озеру и провалился под лёд

Пьяный россиянин хотел срезать путь по замёрзшему озеру и провалился под лёд

Ранее сообщалось, что два рыбака-любителя ушли под лёд на Сахалине утром 8 декабря. Трагедия произошла на озере Малое Буссе в Корсаковском районе. Погибшие угодили в водяной плен в 100 метрах от берега.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!