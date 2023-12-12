Трактор с людьми провалился под лёд на реке Лене в Якутии, никто не выбрался 12 декабря, 08:10 Трактор с людьми ушёл под лёд в Якутии. Обложка © t.me / МЧС Республики Саха (Якутия)

Около якутского села Техтюр трактор, в котором находились два человека, выехал на замёрзшую реку Лену и провалился под лёд. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

"Установлено, что двое жителей села Техтюр выехали на лёд в несанкционированном месте, в результате чего их трактор провалился. Толщина льда на месте провала составляет 15 сантиметров", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что оба местных жителя выбраться из кабины не успели, сейчас спасатели пытаются достать тела из транспорта.

Ранее сообщалось, что два рыбака-любителя ушли под лёд на Сахалине утром 8 декабря. Трагедия произошла на озере Малое Буссе в Корсаковском районе. Погибшие угодили в водяной плен в 100 метрах от берега.

Авторы Татьяна Миссуми