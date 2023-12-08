Два человека утонули на рыбалке на Сахалине, провалившись под лёд

Два рыбака-любителя ушли под лёд на Сахалине утром 8 декабря. Тело одного из них до сих пор не обнаружено. О происшествии рассказали в региональном МЧС.

По информации ведомства, трагедия произошла на озере Малое Буссе в Корсаковском районе. Погибшие угодили в водяной плен в 100 метрах от берега. Прибывшие на место инцидента спасатели нашли лишь одного из рыбаков. К поискам второго была привлечена техника с водолазным оборудованием.

"Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замёрзших водоёмов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лёд", — предупредили в МЧС.