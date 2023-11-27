В Башкирии мужчина отправился на поиски пропавшей пары, но нашёл торчащие из-под воды ноги

Смертельное происшествие случилось накануне на реке Сим в Башкирии. Как передаёт республиканское управление МЧС в телеграм-канале, в ночь с 25 на 26 ноября там погибла пожилая семейная пара из Челябинской области.

Около пяти часов дня по местному времени 26 ноября на пульт дежурного позвонил мужчина и сообщил, что 25 ноября из населённого пункта Подольский, расположенного в Иглинском районе, на рыбалку отправилась пожилая пара — муж 1952 года рождения и его супруга 1954 года рождения, — после чего связь с ними пропала.

Перед тем как дозвониться до аварийно-спасательных служб, мужчина выехал на предположительное место злополучной рыбалки, где обнаружил автомобиль, принадлежащий пропавшим, и некоторые их вещи. В какой-то момент он увидел торчащие из полыньи ноги, после чего позвонил спасателям, — однако было уже поздно. Прибывшие на место представители экстренных служб обнаружили в воде тела обоих пропавших.