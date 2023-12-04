Пьяный россиянин хотел срезать путь по замёрзшему озеру и провалился под лёд

В Калининграде сотрудники МЧС спасли пьяного местного жителя, который вздумал перейти замёрзшее озеро Верхнее. Попасть на другой берег мужчине помешал проломившийся под ним тонкий лёд, и трезветь сорвиголове пришлось уже в холодной воде.

В Калининграде сотрудники МЧС спасли решившего перейти озеро пьяного мужчину. Видео © YouTube / Kaliningradtv

"Градус внутри значительно превысил температуру снаружи. В Калининграде местный житель оказался одновременно навеселе и на льду. В состоянии, когда море по колено, он решил перейти озеро Верхнее", — отметили в МЧС.

В Калининграде сотрудники МЧС спасли решившего перейти озеро пьяного мужчину. Фото © Telegram / МЧС России

К счастью, на место оперативно прибыли спасатели — специалисты вытащили пострадавшего и передали медикам. Как сообщили в Администрации Калининграда, мужчина оказался в озере, решив срезать путь.

В Калининграде сотрудники МЧС спасли решившего перейти озеро пьяного мужчину. Фото © Telegram / МЧС России