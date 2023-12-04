Регион

Уведомления отключены

4 декабря, 15:26

Пьяный россиянин хотел срезать путь по замёрзшему озеру и провалился под лёд

В Калининграде спасатели вытащили провалившегося под лёд озера пьяного мужчину

<p>В Калининграде сотрудники МЧС спасли решившего перейти озеро пьяного мужчину. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/13919?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

В Калининграде сотрудники МЧС спасли решившего перейти озеро пьяного мужчину. Обложка © Telegram / МЧС России

В Калининграде сотрудники МЧС спасли пьяного местного жителя, который вздумал перейти замёрзшее озеро Верхнее. Попасть на другой берег мужчине помешал проломившийся под ним тонкий лёд, и трезветь сорвиголове пришлось уже в холодной воде.

В Калининграде сотрудники МЧС спасли решившего перейти озеро пьяного мужчину. Видео © YouTube / Kaliningradtv

"Градус внутри значительно превысил температуру снаружи. В Калининграде местный житель оказался одновременно навеселе и на льду. В состоянии, когда море по колено, он решил перейти озеро Верхнее", — отметили в МЧС.

В Калининграде сотрудники МЧС спасли решившего перейти озеро пьяного мужчину. Фото © Telegram / МЧС России

В Калининграде сотрудники МЧС спасли решившего перейти озеро пьяного мужчину. Фото © Telegram / МЧС России

К счастью, на место оперативно прибыли спасатели — специалисты вытащили пострадавшего и передали медикам. Как сообщили в Администрации Калининграда, мужчина оказался в озере, решив срезать путь.

В Калининграде сотрудники МЧС спасли решившего перейти озеро пьяного мужчину. Фото © Telegram / МЧС России

В Калининграде сотрудники МЧС спасли решившего перейти озеро пьяного мужчину. Фото © Telegram / МЧС России

Ранее Лайф писал, что в Башкирии пожилая семейная пара погибла, провалившись под лёд на рыбалке. На их поиски отправился мужчина, который увидел торчащие из-под воды ноги.

В Приморье рыбак всю ночь бродил по лесу в носках из-за сгоревшего авто

В Приморье рыбак всю ночь бродил по лесу в носках из-за сгоревшего авто

Никита Осипов
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Калининградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров