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3 декабря, 17:08

В Приморье рыбак всю ночь бродил по лесу в носках из-за сгоревшего авто

В Приморском крае у рыбака сгорел автомобиль с едой, телефоном и сменной одеждой. В результате мужчина на протяжении многих часов бродил по тайге в сильный мороз, пока его не спасли лесничие.

Сгоревший автомобиль рыбака, которому пришлось всю ночь бродить в носках по лесу в Приморье. Видео © VK / kvles

"Участковые лесничие Кавалеровского филиала КГКУ "Примлес" патрулировали подведомственную территорию 26 ноября. Каково же было их удивление, когда в тайге они встретили человека... без обуви, без перчаток в мороз минус 20 градусов. Как оказалось, мужчина поехал на рыбалку. По неизвестной причине его автомобиль загорелся. Телефон, сменная одежда, еда всё сгорело", — рассказали в группе Кавалеровского филиала КГКУ "Примлес" в соцсети VK.

Мужчина пошёл к зимовью, но в сумерках заблудился. Проплутав всю ночь в тайге, он сильно промочил ноги, пришлось снять обувь. По счастливой случайности рыбака нашли лесничие. Они заметили мужчину, когда тот шёл по покрытой снегом лесной дороге. Его передали медикам. Сейчас с рыбаком всё хорошо. Всего в лесу он провёл 22 часа.

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Ранее Лайф писал, что женщина неделю плутала в чукотской тундре из-за утонувшего снегохода и чудом выжила. Её доставили в село с переохлаждением и оказали медицинскую помощь.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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