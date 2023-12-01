Бывший привязал россиянку к дереву в лесу и бросил за отказ вернуться

В Кузбассе мужчина привязал экс-супругу к дереву за отказ вернуться. В пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области рассказали, что девушка просидела в лесу около 20 минут, пока бывший возлюбленный не опомнился и не вернулся за ней.

"По версии следствия, в ноябре 2023 года фигурант во время прогулки с бывшей супругой по лесному массиву в Кемеровском муниципальном округе ввиду отказа девушки возобновить с ним отношения привязал потерпевшую автомобильными пусковыми проводами и скотчем к дереву, а затем сел в автомобиль и покинул место происшествия", — сообщает ведомство.

Через некоторое время он вернулся на место, где бросил бывшую, отвязал её и отвёз домой. Следователи осмотрели место происшествия, авто подсудимого и назначили девушке медицинскую экспертизу.

В следственном отделе 25-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы). Там отметили, что фигурант сотрудничает с оперативниками и подробно рассказал о случившемся.