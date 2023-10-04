"Похоронила" заживо: На Кубани директор школы "украсила" свой двор могилой живого мужа
Житель села под Краснодаром заявил на жену, поставившую ему "могилу" во дворе
Житель села Вольное Краснодарского края пришёл домой к бывшей жене, чтобы забрать инструменты, и обомлел — во дворе его встречала собственная "могила": крест с датами рождения и "смерти", фотография и надпись "Спи спокойно в аду". Жуткую инсталляцию сотворила его экс-супруга, которая, к слову, работает директором школы.
На Кубани директор школы создала могилу для живого мужа. Фото © телеканал "360"
Как сообщает телеканал "360", Александр — заживо "похороненный" — тут же вызвал полицию. Участковый, прибыв на место, тоже был ошарашен увиденным. На месте они заполнили все бумаги и даже сняли с креста отпечатки пальцев, вот только мужчина очень сомневается, что бывшую могут привлечь к ответственности. Вины своей она не отрицает, сама пришла к участковому с повинной и объяснила, что расставание с любимым мужчиной даётся ей очень тяжело и она решила провернуть вот такой "ритуал", чтобы психологически его "отпустить". Вроде как бывший муж умер, но только для неё.
"Я просто хочу жить спокойно. У меня уже другая семья, другая женщина любимая. Может, это она меня не простила, поэтому всё так", — отметил в беседе с журналистами Александр.
Ранее Лайф рассказывал, как школьники осквернили могилы, устроив жуткую фотосессию на кладбище в деревне Сокур Новосибирской области, однако полиция быстро вычислила нарушителей и заставила юных хулиганов пожалеть о содеянном.