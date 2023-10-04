"Похоронила" заживо: На Кубани директор школы "украсила" свой двор могилой живого мужа

Как сообщает телеканал "360", Александр — заживо "похороненный" — тут же вызвал полицию. Участковый, прибыв на место, тоже был ошарашен увиденным. На месте они заполнили все бумаги и даже сняли с креста отпечатки пальцев, вот только мужчина очень сомневается, что бывшую могут привлечь к ответственности. Вины своей она не отрицает, сама пришла к участковому с повинной и объяснила, что расставание с любимым мужчиной даётся ей очень тяжело и она решила провернуть вот такой "ритуал", чтобы психологически его "отпустить". Вроде как бывший муж умер, но только для неё.