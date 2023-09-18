Верующих шокировала могила собаки на кладбище в Хакасии с надгробием из гранита и фото

В Усть-Абакане в Хакасии мужчина похоронил собаку рядом с могилой своей матери, но жители посёлка возмутились и требуют убрать захоронение животного. Об этом пишет kp.ru.

Хозяин животного — смотритель кладбища Дмитрий Иванов. Год назад скончалась его любимая овчарка Муся, которую он похоронил в одной оградке со своей матерью. По словам мужчины, пёс был любимцем и практически членом семьи.

"Муся, спасибо за верность! Спи спокойно", — написано на надгробии из гранита, а рядом выгравировано изображение пса.

Собака прослужила на кладбище почти 16 лет, охраняя его от воров. Поэтому Иванов не понимает односельчан, которые требуют убрать могилу. Сейчас надгробие убрано, однако конфликт продолжается. Жители посёлка требуют перезахоронить собаку вне погоста, объясняя это требованием закона. Однако мужчина надеется, что для его Муси будет сделано исключение.