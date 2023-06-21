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21 июня, 11:58

Подростки легли на могилы ради жуткой фотосессии на кладбище и пожалели на всю жизнь

Подростки устроили фотосессию на кладбище в Новосибирской области

<p>Подростки осквернили могилы в Новосибирской области. Фото © VK / <a href="https://m.vk.com/wall-141514509_4308" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Долгопрудный новости</a></p>

Подростки осквернили могилы в Новосибирской области. Фото © VK / Долгопрудный новости

Школьники осквернили могилы, устроив жуткую фотосессию на кладбище в деревне Сокур Новосибирской области, однако полиция быстро вычислила нарушителей и заставила юных хулиганов пожалеть о содеянном.

На снимках, которые дети разместили в Сети, они лежат прямо на могилах, цинично изображая умерших и скрестив на груди руки. Правоохранители вызвали школьников на воспитательную беседу. При этом в полицию пока никто не обращался с заявлением об осквернении могил, пояснили телеканалу "360" в Главном управлении МВД России.

"С ними и законными представителями несовершеннолетних проводится профилактическая работа сотрудниками по делам несовершеннолетних",  уточнили в ведомстве.

Подростки извинились за фотографии на могилах в Новосибирской области. Видео © VK / Страница новостей

Подростки рассказали, что подрабатывали в соседней деревне и решили сделать фото "ради красивой картинки". Свою вину они признали и на камеру принесли публичные извинения, а также призвали никого не повторять их глупые поступки.

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Ранее сообщалось, что неизвестные разбили надгробия могил в городском поселении Красный Бор Тосненского района Ленобласти. Предварительно, сумма ущерба составляет 4,35 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Татьяна Миссуми
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