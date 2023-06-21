Подростки легли на могилы ради жуткой фотосессии на кладбище и пожалели на всю жизнь

Школьники осквернили могилы, устроив жуткую фотосессию на кладбище в деревне Сокур Новосибирской области, однако полиция быстро вычислила нарушителей и заставила юных хулиганов пожалеть о содеянном.

На снимках, которые дети разместили в Сети, они лежат прямо на могилах, цинично изображая умерших и скрестив на груди руки. Правоохранители вызвали школьников на воспитательную беседу. При этом в полицию пока никто не обращался с заявлением об осквернении могил, пояснили телеканалу "360" в Главном управлении МВД России.

"С ними и законными представителями несовершеннолетних проводится профилактическая работа сотрудниками по делам несовершеннолетних", — уточнили в ведомстве.

Подростки извинились за фотографии на могилах в Новосибирской области. Видео © VK / Страница новостей

Подростки рассказали, что подрабатывали в соседней деревне и решили сделать фото "ради красивой картинки". Свою вину они признали и на камеру принесли публичные извинения, а также призвали никого не повторять их глупые поступки.