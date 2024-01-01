На Сахалине из реки достали автомобиль с телом внутри

На Сахалине спасатели извлекли из водоёма автомобиль, внутри которого было тело мужчины. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В управление поступила информация о том, что в Невельском районе у моста через реку Сокольники в посёлке Заветы Ильича под водой находится автомобиль, внутри которого может быть человек. Сразу же после звонка спасатели выдвинулись к месту происшествия, где и нашли машину с трупом внутри.

"На месте происшествия спасателями из воды был извлечён автомобиль с погибшим, передан сотрудникам ОМВД по Невельскому городскому округу для проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий", — добавили в МЧС.