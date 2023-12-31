В ДТП на трассе Екатеринбург – Серов погиб Герой России Евгений Бушмелев

В ДТП на 174-м километре трассы Екатеринбург – Серов насмерть разбился 44-летний Герой России Евгений Бушмелев. Об этом заявили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

Последствия ДТП на трассе Екатеринбург – Серов. Фото © ГИБДД Свердловская область

"В ДТП на Серовском тракте [поздним вечером 30 декабря] погиб Герой России Евгений Бушмелев. Приносим свои соболезнования", — отметили там в беседе с Ura.ru.

Последствия ДТП на трассе Екатеринбург – Серов. Фото © ГИБДД Свердловская область

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель Mitsubishi Lancer, совершая обгон, столкнулся с движущейся навстречу машиной ВАЗ, в которой был Бушмелев. В результате оба водителя погибли на месте. Ещё три пассажира ВАЗ госпитализированы, проводится проверка.

На сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе сказано, что Евгений Бушмелев родился в августе 1979 года в Свердловской области. С октября 1999-го он участвовал в боях второй чеченской войны. При взятии станицы Червлённой три часа экипаж поддерживал огнём действия наступавших войск. Во время обстрела противника Бушмелев прорывался на БМП в боевые порядки наступавших войск и вывозил оттуда раненых.