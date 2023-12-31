После массового ДТП с участием шести фур в Саратовской области госпитализирован мужчина

В Хвалынском районе Саратовской области восемь машин, среди которых шесть фур, попали в ДТП. В аварии пострадал мужчина. Об этом сообщили в региональной службе спасения.

"В 12:30 (11:30 мск) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе вблизи посёлка Алексеевка произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей, из них шесть фур, легковая машина и грузовая "газель". В результате ДТП пострадал мужчина", — сказано в сообщении службы спасения.

Пострадавший мужчина госпитализирован. ДТП случилось на федеральной трассе Р228, в настоящий момент движение по ней затруднено.