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31 декабря, 14:14

После массового ДТП с участием шести фур в Саратовской области госпитализирован мужчина

В массовом ДТП с участием восьми машин в Саратовской области пострадал мужчина

В Хвалынском районе Саратовской области восемь машин, среди которых шесть фур, попали в ДТП. В аварии пострадал мужчина. Об этом сообщили в региональной службе спасения.

"В 12:30 (11:30 мск) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе вблизи посёлка Алексеевка произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей, из них шесть фур, легковая машина и грузовая "газель". В результате ДТП пострадал мужчина", сказано в сообщении службы спасения.

Пострадавший мужчина госпитализирован. ДТП случилось на федеральной трассе Р228, в настоящий момент движение по ней затруднено.

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Ранее Лайф сообщал о том, что 30 декабря в Вологодской области в ДТП погибли двое юных хоккеистов команды "Чайка" из рабочего посёлка Шексна. Один мальчик был 2010 года рождения, второй — 2011-го.

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ТАСС / Станислав Красильников

Юрий Лысенко
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