Юные хоккеисты клуба "Чайка" стали жертвами страшного ДТП
Двое юных хоккеистов клуба "Чайка" погибли в ДТП в Вологодской области
Погибшие хоккеисты Артём Потапов и Максим Лебедев. Обложка © VK / Федерация хоккея Вологодской области
В Вологодской области в ДТП погибли двое юных хоккеистов команды "Чайка" из рабочего посёлка Шексна. Один из мальчиков был 2010 года рождения, а второй — 2011-го. О трагедии сообщила пресс-служба Федерации хоккея региона в официальном сообществе во "ВКонтакте".
Соболезнования родственникам и близким погибших спортсменов выразили ХК "Чайка", "Череповец" и Федерация хоккея Вологодской области. В социальных сетях инициирован сбор средств.
Делом заинтересовалась региональная прокуратура. Сотрудники ведомства взяли под контроль выяснение обстоятельств случившегося. К месту трагедии с целью координации работы правоохранителей выехала прокурор Череповецкого района Наталья Кузьмина.
"По предварительным данным, 30 декабря 2023 года на 105-м километре автомобильной дороги А114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р21 "Кола" вблизи д. Соболево Череповецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли два несовершеннолетних ребёнка", — сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее сегодня стало известно о том, что перронный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эль-Шейха после прилёта из Москвы. Согласно основной версии, водитель автобуса не справился с управлением.