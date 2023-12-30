Юные хоккеисты клуба "Чайка" стали жертвами страшного ДТП

В Вологодской области в ДТП погибли двое юных хоккеистов команды "Чайка" из рабочего посёлка Шексна. Один из мальчиков был 2010 года рождения, а второй — 2011-го. О трагедии сообщила пресс-служба Федерации хоккея региона в официальном сообществе во "ВКонтакте".

Соболезнования родственникам и близким погибших спортсменов выразили ХК "Чайка", "Череповец" и Федерация хоккея Вологодской области. В социальных сетях инициирован сбор средств.

Делом заинтересовалась региональная прокуратура. Сотрудники ведомства взяли под контроль выяснение обстоятельств случившегося. К месту трагедии с целью координации работы правоохранителей выехала прокурор Череповецкого района Наталья Кузьмина.

"По предварительным данным, 30 декабря 2023 года на 105-м километре автомобильной дороги А114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р21 "Кола" вблизи д. Соболево Череповецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли два несовершеннолетних ребёнка", — сообщила пресс-служба ведомства.