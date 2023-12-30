Перонный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха после прилёта из Москвы. По сведениям Mash, путешественники прибыли в Египет "Боингом 777" авиакомпании "Южный ветер" (SouthWind) в 10:26 мск.

Согласно основной версии, водитель автобуса не справился с управлением. В момент аварии в автобусе также находились дети. По сведениям журналистов, обошлось без травм. При этом сотрудники аэропорта запретили вести съёмку на месте происшествия.