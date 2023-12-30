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30 декабря, 10:18

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Перонный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Обложка © t.me / MASH

Перонный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Обложка © t.me / MASH

Перонный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха после прилёта из Москвы. По сведениям Mash, путешественники прибыли в Египет "Боингом 777" авиакомпании "Южный ветер" (SouthWind) в 10:26 мск.

Согласно основной версии, водитель автобуса не справился с управлением. В момент аварии в автобусе также находились дети. По сведениям журналистов, обошлось без травм. При этом сотрудники аэропорта запретили вести съёмку на месте происшествия.

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А ранее отдохнувшие в Дубае жители Екатеринбурга не смогли вернуться домой напрямую. Туристы вылетели ночью и в течение дня побывали в трёх разных аэропортах, в частности в азербайджанском Баку. Всё из-за пилотов Fly Dubai.

Андрей Бражников
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