Автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Перонный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Обложка © t.me / MASH
Перонный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха после прилёта из Москвы. По сведениям Mash, путешественники прибыли в Египет "Боингом 777" авиакомпании "Южный ветер" (SouthWind) в 10:26 мск.
Согласно основной версии, водитель автобуса не справился с управлением. В момент аварии в автобусе также находились дети. По сведениям журналистов, обошлось без травм. При этом сотрудники аэропорта запретили вести съёмку на месте происшествия.
А ранее отдохнувшие в Дубае жители Екатеринбурга не смогли вернуться домой напрямую. Туристы вылетели ночью и в течение дня побывали в трёх разных аэропортах, в частности в азербайджанском Баку. Всё из-за пилотов Fly Dubai.