18-летний россиянин пытался зарезать собственную мать в Таиланде

В Таиланде задержали 18-летнего россиянина, который пытался убить собственную мать на острове Пхукет. Об этом сообщает местная полиция.

Как пишут местные СМИ, молодой человек расправился с 46-летней женщиной из-за конфликта, который произошёл на бытовой почве. Во время ссоры он схватился за кухонный нож и хотел порезать ей горло, а после попытки жестокой расправы попытался скрыться на авто.

В итоге его перехватили сотрудники туристической полиции, а в ходе осмотра жилища обнаружили лужу крови и холодное оружие. Пострадавшая госпитализирована, в настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.