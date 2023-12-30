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30 декабря, 07:18

18-летний россиянин пытался зарезать собственную мать в Таиланде

В Таиланде задержали россиянина за попытку убийства матери

В Таиланде задержали 18-летнего россиянина, который пытался убить собственную мать на острове Пхукет. Об этом сообщает местная полиция.

Как пишут местные СМИ, молодой человек расправился с 46-летней женщиной из-за конфликта, который произошёл на бытовой почве. Во время ссоры он схватился за кухонный нож и хотел порезать ей горло, а после попытки жестокой расправы попытался скрыться на авто.

В итоге его перехватили сотрудники туристической полиции, а в ходе осмотра жилища обнаружили лужу крови и холодное оружие. Пострадавшая госпитализирована, в настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Установлен мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды, признавшего вину
Установлен мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды, признавшего вину

А ранее Лайф рассказывал, как в Таиланде загадочно погиб известный на Урале российский диджей Павел Штаер. Уроженец Екатеринбурга скончался на острове Пханган при странных обстоятельствах. Мужчина упал с пирса, после чего его несколько раз пытались вытащить, но тот отчаянно сопротивлялся.

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Полиция Таиланда

Николь Вербер
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