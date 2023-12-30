Установлен мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды
Подозреваемый в убийстве отца Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей
Подозреваемый в убийстве Романа Легойды. Обложка © Кадр из видео Telegram / ГСУ СК России по Московской области
Подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на жертву с целью ограбления. Он забрал у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело оставил у обочины неподалёку от СНТ "Мещерино-Чурилково". Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.
На съёмной квартире 25-летнего подозреваемого найдена часть похищенных денежных средств. Сейчас его допрашивают следователи и криминалисты.
Допрос подозреваемого в убийстве Романа Легойды. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
"Я показал ему нож, сказал: давай деньги. Мы начали бороться. Он попытался вырвать у меня нож. И всë, я его убил", — сказал задержанный.
Ранее Лайф писал, что тело Романа Легойды, 90-летнего отца российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды, нашли в Видном в овраге неподалёку от дороги. По предварительной версии, на него напали во время прогулки с внуком. Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Главному управлению СКР. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого по горячим следам.