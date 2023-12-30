Установлен мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды

Подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на жертву с целью ограбления. Он забрал у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело оставил у обочины неподалёку от СНТ "Мещерино-Чурилково". Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

На съёмной квартире 25-летнего подозреваемого найдена часть похищенных денежных средств. Сейчас его допрашивают следователи и криминалисты.

Допрос подозреваемого в убийстве Романа Легойды. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области