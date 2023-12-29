Появилось первое видео с места зверского убийства отца Легойды
Бастрыкин поручил передать Главному управлению СК дело об убийстве отца Легойды
Ход расследования уголовного дела по факту убийства отца председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа Легойды в Видном поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Место убийства отца Владимира Легойды. Видео © ГСУ СК России по Московской области
"29 декабря 2023 года на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе обнаружено тело 90-летнего местного жителя с множеством колото-резаных ран. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство")", — сообщает СК.
Бастрыкин поручил начальнику ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить оперативный доклад о проведённых первоначальных следственных действиях и обстоятельствах преступления. Ход расследования поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее стало известно, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли в овраге неподалёку от дороги. По предварительной версии, на него напали во время прогулки с внуком.