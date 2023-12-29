В Видном убили отца журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды
Погибший отец российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды Роман Легойда. t.me / 112
В Подмосковье обнаружили труп отца российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды Романа Легойды. По данным телеграм-канала 112, смерть может носить криминальный характер. Тело 90-летнего мужчины нашли в овраге неподалёку от дороги.
"По версии следствия, Романа Легойду убили в результате разбойного нападения. Тело обнаружили в овраге возле дороги. По имеющейся информации, Роман Тимофеевич стал жертвой преступления днём, когда гулял с внуком", — сказано в сообщении.
Сейчас на месте работают следователи. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что подросток из новгородского города Чудова получил срок за смерть двух несовершеннолетних, которым он дал фатальную дозу наркотиков. Всё произошло в сентябре прошлого года: осуждённый купил вещество и предложил употребить его своим знакомым.