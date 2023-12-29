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29 декабря, 18:06

В Видном убили отца журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды

Погибший отец российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды Роман Легойда. t.me / 112

Погибший отец российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды Роман Легойда. t.me / 112

В Подмосковье обнаружили труп отца российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды Романа Легойды. По данным телеграм-канала 112, смерть может носить криминальный характер. Тело 90-летнего мужчины нашли в овраге неподалёку от дороги.

"По версии следствия, Романа Легойду убили в результате разбойного нападения. Тело обнаружили в овраге возле дороги. По имеющейся информации, Роман Тимофеевич стал жертвой преступления днём, когда гулял с внуком", — сказано в сообщении.

Сейчас на месте работают следователи. Обстоятельства происшествия уточняются.

Певец Alex Khan убит в Якутске, подозреваемый — мёртвый отец его друга
Певец Alex Khan убит в Якутске, подозреваемый — мёртвый отец его друга

Ранее сообщалось, что подросток из новгородского города Чудова получил срок за смерть двух несовершеннолетних, которым он дал фатальную дозу наркотиков. Всё произошло в сентябре прошлого года: осуждённый купил вещество и предложил употребить его своим знакомым.

Александра Мышляева
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