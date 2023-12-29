В Видном убили отца журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды

В Подмосковье обнаружили труп отца российского журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды Романа Легойды. По данным телеграм-канала 112, смерть может носить криминальный характер. Тело 90-летнего мужчины нашли в овраге неподалёку от дороги.

"По версии следствия, Романа Легойду убили в результате разбойного нападения. Тело обнаружили в овраге возле дороги. По имеющейся информации, Роман Тимофеевич стал жертвой преступления днём, когда гулял с внуком", — сказано в сообщении.

Сейчас на месте работают следователи. Обстоятельства происшествия уточняются.