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26 декабря, 11:25

В Новгородской области подросток убил друзей наркотиками и получил 7 лет колонии

Подросток из новгородского города Чудова получил срок за смерть двух несовершеннолетних, которым он дал фатальную дозу наркотиков. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, всё произошло в сентябре прошлого года: осуждённый купил вещество и предложил употребить его своим знакомым, однако те отказались.

"Сразу после этого он же предложил другим своим знакомым в возрасте 15 и 16 лет употребить данное средство. Спустя некоторое время подросток передал им наркотическое средство, которое потерпевшие употребили внутрь и скончались от отравления через непродолжительный период времени", — говорится в опубликованном сообщении.

Также установлено, что в феврале текущего года подросток приобрёл и хранил при себе наркотики. Суд признал его виновным в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотических средств, повлёкшем по неосторожности смерть двух потерпевших, а также в незаконном хранении наркотиков и их сбыте. Следующие семь лет осуждённый проведёт в колонии общего режима.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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