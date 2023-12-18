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18 декабря, 16:42

Свингер-оргия с наркотиками в Краснодаре закончилась страшной гибелью участницы

Kub Mash: В Краснодаре погибла участница свингерпати, упав с высоты 11-го этажа

Свингер-вечеринка в Краснодаре закончилась смертью одной из участниц. Она отказалась меняться партнёрами и покинула мероприятие. После этого женщина упала с высоты 11-го этажа и разбилась насмерть, сообщает Kub Mash.

Две пары любителей интимных экспериментов договорились об оргии в квартире по улице Чехова. В качестве подготовительных процедур они пили алкоголь и принимали наркотические вещества. Однако в решающий момент 41-летняя Виолетта, работавшая флористкой, захотела уйти со свингерпати.

Квартиру она покинула благополучно, но уже в подъезде женщина упала в лестничный пролёт с 11-го этажа. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. Теперь им предстоит выяснить, было это суицидом или несчастным случаем.

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Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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