Свингер-оргия с наркотиками в Краснодаре закончилась страшной гибелью участницы

Свингер-вечеринка в Краснодаре закончилась смертью одной из участниц. Она отказалась меняться партнёрами и покинула мероприятие. После этого женщина упала с высоты 11-го этажа и разбилась насмерть, сообщает Kub Mash.

Две пары любителей интимных экспериментов договорились об оргии в квартире по улице Чехова. В качестве подготовительных процедур они пили алкоголь и принимали наркотические вещества. Однако в решающий момент 41-летняя Виолетта, работавшая флористкой, захотела уйти со свингерпати.

Квартиру она покинула благополучно, но уже в подъезде женщина упала в лестничный пролёт с 11-го этажа. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. Теперь им предстоит выяснить, было это суицидом или несчастным случаем.