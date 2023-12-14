Упала с 20-го этажа: Оконная рама чуть не раздавила мать с ребёнком в Москве В Москве женщина и ребёнок получили травмы, когда на них упала рама с 20-го этажа 14 декабря, 14:51 4484 4484 В Москве на женщину с ребёнком упала оконная рама. Обложка © t.me / Столичный СК

В Москве оконная рама рухнула с 20-го этажа на женщину и её двухлетнего ребёнка, оба получили травмы. Об этом сообщили в столичном СК и опубликовали фото с камер наблюдения, судя по которому малыш мог находиться в коляске.

"30 ноября 2023 года произошло падение оконной рамы с высоты двадцатого этажа многоквартирного дома по улице Герасима Курина на женщину 1993 года рождения и её малолетнего ребёнка 2022 года рождения. Пострадавшие получили телесные повреждения", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Полиция устанавливает причины падения рамы, изучает записи с камер видеонаблюдения и допрашивает свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Приозёрске Ленинградской области двухлетняя девочка умерла после того, как на неё упал телевизор. Малышка играла со своим братом и случайно задела тумбу, с которой и рухнула техника.

Авторы Татьяна Миссуми