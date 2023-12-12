Лайф узнал, какие ожоги получили дети, упавшие в яму с кипятком в Ивановской области

Лайф узнал, какие ожоги получили дети, провалившиеся в кипяток в Ивановской области по дороге в школу. По нашим нашего источника, пострадавшим от 9 до 16 лет, все они находятся в больнице. Среди ребят есть те, у кого небольшие ожоги, но некоторые пострадали очень серьёзно.