Лайф узнал, какие ожоги получили дети, упавшие в яму с кипятком в Ивановской области
Источник: У пострадавших в Ивановской области школьников ожоги от 3% до 25% тела
Лайф узнал, какие ожоги получили дети, провалившиеся в кипяток в Ивановской области по дороге в школу. По нашим нашего источника, пострадавшим от 9 до 16 лет, все они находятся в больнице. Среди ребят есть те, у кого небольшие ожоги, но некоторые пострадали очень серьёзно.
Список пострадавших:
1. Арсений 2012 г.р., площадь ожога 12%;
2. Милана 2011 г.р., площадь ожога 3%;
3. Дарья 2007 г.р., площадь ожога 18%;
4. Илья 2014 г.р., площадь ожога 12%;
5. Ярослав 2010 г.р.площадь ожога 25%.
Ранее Лайф писал, что в городе Южа Ивановской области пятеро детей получили ожоги, провалившись в дыру на тротуаре по дороге на уроки. Похожий случай накунуне произошёл в Челябинске, там второклассник провалился в яму с кипятком во дворе дома по улице Энергетиков. Мальчика с ожогами тела доставили в областную больницу.