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12 декабря, 07:56

Лайф узнал, какие ожоги получили дети, упавшие в яму с кипятком в Ивановской области

Источник: У пострадавших в Ивановской области школьников ожоги от 3% до 25% тела

Лайф узнал, какие ожоги получили дети, провалившиеся в кипяток в Ивановской области по дороге в школу. По нашим нашего источника, пострадавшим от 9 до 16 лет, все они находятся в больнице. Среди ребят есть те, у кого небольшие ожоги, но некоторые пострадали очень серьёзно.

Список пострадавших:

1. Арсений 2012 г.р., площадь ожога 12%;

2. Милана 2011 г.р., площадь ожога 3%;

3. Дарья 2007 г.р., площадь ожога 18%;

4. Илья 2014 г.р., площадь ожога 12%;

5. Ярослав 2010 г.р.площадь ожога 25%.

Пять ивановских школьников провалились в дыру на дороге и обварились в кипятке

Пять ивановских школьников провалились в дыру на дороге и обварились в кипятке

Ранее Лайф писал, что в городе Южа Ивановской области пятеро детей получили ожоги, провалившись в дыру на тротуаре по дороге на уроки. Похожий случай накунуне произошёл в Челябинске, там второклассник провалился в яму с кипятком во дворе дома по улице Энергетиков. Мальчика с ожогами тела доставили в областную больницу.

Обложка ©

freepik

Алексей Берковиц
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