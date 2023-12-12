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Пять ивановских школьников провалились в дыру на дороге и обварились в кипятке

Школьники получили ожоги, провалившись в теплотрассу в Ивановской области

12 декабря, 07:24
<p>Школьники получили ожоги, провалившись в теплотрассу в Ивановской области. Фото © <a href="https://t.me/prok37/234" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Ивановской области</a></p>

Школьники получили ожоги, провалившись в теплотрассу в Ивановской области. Фото © Прокуратура Ивановской области

В городе Южа Ивановской области пятеро детей получили ожоги, провалившись в дыру на тротуаре по дороге на уроки. Школьники попали в больницу. Региональная прокуратура проводит проверку.

"Сегодня около 8:15 группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги", — говорится в сообщении Прокуратуры Ивановской области.

По данным SHOT, всего пострадало пять детей. Все они получили сильные ожоги, пытаясь спасти друг друга. Сейчас школьники госпитализированы.

Два парня сожгли стопы из-за прорыва трубы на улице в Петербурге

Два парня сожгли стопы из-за прорыва трубы на улице в Петербурге

Похожий случай ранее произошёл в Челябинске, там второклассник провалился в яму с кипятком во дворе дома по улице Энергетиков. Мальчика с ожогами тела доставили в областную больницу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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