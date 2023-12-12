Пять ивановских школьников провалились в дыру на дороге и обварились в кипятке Школьники получили ожоги, провалившись в теплотрассу в Ивановской области 12 декабря, 07:24 Школьники получили ожоги, провалившись в теплотрассу в Ивановской области. Фото © Прокуратура Ивановской области

В городе Южа Ивановской области пятеро детей получили ожоги, провалившись в дыру на тротуаре по дороге на уроки. Школьники попали в больницу. Региональная прокуратура проводит проверку.

"Сегодня около 8:15 группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги", — говорится в сообщении Прокуратуры Ивановской области.

По данным SHOT, всего пострадало пять детей. Все они получили сильные ожоги, пытаясь спасти друг друга. Сейчас школьники госпитализированы.

Похожий случай ранее произошёл в Челябинске, там второклассник провалился в яму с кипятком во дворе дома по улице Энергетиков. Мальчика с ожогами тела доставили в областную больницу.

Авторы Александра Вишнякова