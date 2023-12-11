В Челябинске врачи спасают второклассника, который провалился в яму с кипятком
СК возбудил дело после падения ребёнка из Челябинска в яму с кипятком
После падения ребёнка в яму с кипятком возбуждено уголовное дело. Фото © СК РФ по Челябинской области
В Челябинске второклассник провалился в яму с кипятком во дворе дома по улице Энергетиков. Как сообщает Ura.ru, мальчика с ожогами тела доставили в областную больницу. Информация о его состоянии выясняется.
По предварительным данным, яма с кипятком образовалась из-за размыва грунта после аварии на трубопроводе.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
"В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц", — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
А ранее в Екатеринбурге 14-летний школьник получил сильнейшие ожоги, рухнув в открытый коллектор с кипятком. Как сообщили в Прокуратуре Свердловской области, подростка смог достать проезжавший мимо водитель. Ребёнка ввели в искусственную кому. Он находится в реанимации. А в Туруханске Красноярского края при неизвестных обстоятельствах загорелся подросток 2008 года рождения, спасти его не удалось.