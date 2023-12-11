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В Челябинске врачи спасают второклассника, который провалился в яму с кипятком

СК возбудил дело после падения ребёнка из Челябинска в яму с кипятком

11 декабря, 10:03
<p>После падения ребёнка в яму с кипятком возбуждено уголовное дело. Фото © СК РФ по Челябинской области </p>

После падения ребёнка в яму с кипятком возбуждено уголовное дело. Фото © СК РФ по Челябинской области

В Челябинске второклассник провалился в яму с кипятком во дворе дома по улице Энергетиков. Как сообщает Ura.ru, мальчика с ожогами тела доставили в областную больницу. Информация о его состоянии выясняется.

По предварительным данным, яма с кипятком образовалась из-за размыва грунта после аварии на трубопроводе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

"В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц", сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Два парня сожгли стопы из-за прорыва трубы на улице в Петербурге

Два парня сожгли стопы из-за прорыва трубы на улице в Петербурге

А ранее в Екатеринбурге 14-летний школьник получил сильнейшие ожоги, рухнув в открытый коллектор с кипятком. Как сообщили в Прокуратуре Свердловской области, подростка смог достать проезжавший мимо водитель. Ребёнка ввели в искусственную кому. Он находится в реанимации. А в Туруханске Красноярского края при неизвестных обстоятельствах загорелся подросток 2008 года рождения, спасти его не удалось.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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