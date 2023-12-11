В Челябинске врачи спасают второклассника, который провалился в яму с кипятком СК возбудил дело после падения ребёнка из Челябинска в яму с кипятком 11 декабря, 10:03 После падения ребёнка в яму с кипятком возбуждено уголовное дело. Фото © СК РФ по Челябинской области

В Челябинске второклассник провалился в яму с кипятком во дворе дома по улице Энергетиков. Как сообщает Ura.ru, мальчика с ожогами тела доставили в областную больницу. Информация о его состоянии выясняется.

По предварительным данным, яма с кипятком образовалась из-за размыва грунта после аварии на трубопроводе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

"В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц", — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Авторы Марина Калегина