Два парня сожгли стопы из-за прорыва трубы на улице в Петербурге
SHOT: В Петербурге двоим парням обожгло стопы из-за разлива кипятка на улице
В петербургском районе Купчино двое парней получили ожоги стоп в результате разлива кипятка на пересечении улиц Турку и Пражской. Об этом передаёт телеграм-канал SHOT.
В петербургском Купчино произошёл прорыв кипятка, пострадали двое. Видео © t.me / SHOT
По информации канала, в этом районе прорвало трубу, в результате чего кипяток хлынул прямо на улицу. Пострадали двое парней 18 и 19 лет, их госпитализировали в местную больницу с ожогами стоп. На месте ЧП работают экстренные службы. Движение автомобилей затруднено.
"Что тут творится на Пражской у нас! Тихий ужас", — прокомментировала происходящее очевидица.
Ранее в Санкт-Петербурге трёхлетняя девочка упала на разбитую чашку и распорола себе живот. Её пришлось госпитализировать. В обстоятельствах случившегося разбирается МВД РФ.
t.me / SHOT