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4 декабря, 19:12

Два парня сожгли стопы из-за прорыва трубы на улице в Петербурге

SHOT: В Петербурге двоим парням обожгло стопы из-за разлива кипятка на улице

В петербургском районе Купчино двое парней получили ожоги стоп в результате разлива кипятка на пересечении улиц Турку и Пражской. Об этом передаёт телеграм-канал SHOT.

В петербургском Купчино произошёл прорыв кипятка, пострадали двое. Видео © t.me / SHOT

По информации канала, в этом районе прорвало трубу, в результате чего кипяток хлынул прямо на улицу. Пострадали двое парней 18 и 19 лет, их госпитализировали в местную больницу с ожогами стоп. На месте ЧП работают экстренные службы. Движение автомобилей затруднено.

"Что тут творится на Пражской у нас! Тихий ужас", — прокомментировала происходящее очевидица.

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Обложка ©

t.me / SHOT

Анатолий Симоненко
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