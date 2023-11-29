Трёхлетняя девочка из Петербурга упала на разбитую чашку и вспорола себе живот

Трёхлетняя девочка в посёлке Песочный в Петербурге упала на разбившуюся стеклянную чашку и была доставлена в больницу с раной живота в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ, который начал проверку в связи с происшествием.

"По прибытии на место происшествия наряда полиции было установлено, что около 11:30 девочка по неосторожности упала на разбитую стеклянную чашку, получила резаную рану живота и в тяжёлом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение", — сказано в публикации.

По информации МВД, сообщение о травме поступило в полицию около 17:24 28 ноября. Всё произошло в частном доме на территории садоводства "Левашово" в посёлке Песочный.