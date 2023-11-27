Малышку, найденную на Урале в одном подгузнике в сугробе, подключили к ИВЛ

В одну из больниц Екатеринбурга доставили двухлетнюю девочку из Серова, которую нашли в сугробе в одном подгузнике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области. Там добавили, что малышке оказывают всю необходимую помощь.