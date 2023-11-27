Малышку, найденную на Урале в одном подгузнике в сугробе, подключили к ИВЛ
Найденную в сугробе 2-летнюю девочку доставили в Екатеринбург и подключили к ИВЛ
В одну из больниц Екатеринбурга доставили двухлетнюю девочку из Серова, которую нашли в сугробе в одном подгузнике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области. Там добавили, что малышке оказывают всю необходимую помощь.
"Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии, её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ребёнка перегоспитализировали в одну из больниц Екатеринбурга", — указано в сообщении.
Напомним, что двухлетняя девочка получила сильное обморожение, проведя несколько часов в сугробе без куртки. Оказалось, что за нею не уследила её старшая сестра. Позднее стало известно, что малышка получила обморожение конечностей. В связи с происшествием полиция завела административное дело в отношении родителей пострадавшей.
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