Стало известно о состоянии малышки, найденной в сугробе на Урале

У двухлетней девочки, найденной в сугробе в Свердловской области, обморожены конечности. Об этом сообщил заведующий детским отделением Краснотурьинской городской больницы Юрий Неволин. Его слова приводит ГТРК "Вести Урал".

Врач сообщил, что пациентка попала в медицинское учреждение с общим переохлаждением тяжёлой степени. У неё было диагностировано обморожение пальцев кистей и стоп. На данный момент состояние малышки оценивают как стабильно тяжёлое.

В связи с происшествием полиция завела административное дело в отношении родителей пострадавшей. В настоящее время Следственный комитет РФ проводит проверку по данному факту.