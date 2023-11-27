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26 ноября, 21:33

Стало известно о состоянии малышки, найденной в сугробе на Урале

У найденной в сугробе двухлетней девочки на Урале обморожены конечности

У двухлетней девочки, найденной в сугробе в Свердловской области, обморожены конечности. Об этом сообщил заведующий детским отделением Краснотурьинской городской больницы Юрий Неволин. Его слова приводит ГТРК "Вести Урал".

Врач сообщил, что пациентка попала в медицинское учреждение с общим переохлаждением тяжёлой степени. У неё было диагностировано обморожение пальцев кистей и стоп. На данный момент состояние малышки оценивают как стабильно тяжёлое.

В связи с происшествием полиция завела административное дело в отношении родителей пострадавшей. В настоящее время Следственный комитет РФ проводит проверку по данному факту.

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Напомним, что в Серове Свердловской области двухлетняя девочка получила сильное обморожение, проведя несколько часов в сугробе без куртки. За ней не уследила её старшая сестра.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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