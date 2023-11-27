Стало известно о состоянии малышки, найденной в сугробе на Урале
У найденной в сугробе двухлетней девочки на Урале обморожены конечности
У двухлетней девочки, найденной в сугробе в Свердловской области, обморожены конечности. Об этом сообщил заведующий детским отделением Краснотурьинской городской больницы Юрий Неволин. Его слова приводит ГТРК "Вести Урал".
Врач сообщил, что пациентка попала в медицинское учреждение с общим переохлаждением тяжёлой степени. У неё было диагностировано обморожение пальцев кистей и стоп. На данный момент состояние малышки оценивают как стабильно тяжёлое.
В связи с происшествием полиция завела административное дело в отношении родителей пострадавшей. В настоящее время Следственный комитет РФ проводит проверку по данному факту.
Напомним, что в Серове Свердловской области двухлетняя девочка получила сильное обморожение, проведя несколько часов в сугробе без куртки. За ней не уследила её старшая сестра.
Pixabay