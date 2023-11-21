Сугроб спас жизнь подростку, который на спор выпрыгнул из окна школы на Камчатке

Учащийся Паратунской средней школы в Камчатском крае выпрыгнул из окна второго этажа учреждения. Оказалось, что он поспорил со своими одноклассниками. Учителей в это время рядом не было.

Ребёнок приземлился в сугроб. Это смягчило падение, поэтому школьник не получил никаких травм. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, сообщили в пресс-службе Елизовской городской прокуратуры.

По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства работниками школы.