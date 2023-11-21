Сугроб спас жизнь подростку, который на спор выпрыгнул из окна школы на Камчатке
Прокуратура: Подросток на спор выпрыгнул из окна школы в Камчатском крае
Паратунская средняя школа в Камчатском крае. Обложка © t.me / "Прокуратура Камчатского края"
Учащийся Паратунской средней школы в Камчатском крае выпрыгнул из окна второго этажа учреждения. Оказалось, что он поспорил со своими одноклассниками. Учителей в это время рядом не было.
Ребёнок приземлился в сугроб. Это смягчило падение, поэтому школьник не получил никаких травм. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, сообщили в пресс-службе Елизовской городской прокуратуры.
По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства работниками школы.
Ранее Лайф писал, что житель Петербурга выпрыгнул из окна на чужую машину и как ни в чём не бывало пошёл по своим делам. О травмах мужчины не сообщается. Машина же получила серьёзные повреждения.