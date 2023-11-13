В Новосибирске младенец выпал с 18-го этажа, пролежал полчаса на земле и остался в живых

В Новосибирске годовалый мальчик упал с 18-го этажа и остался в живых, пролежав в течение получаса после падения на земле, пока ему не вызвал скорую заметивший его прохожий. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia.

Всё произошло вечером 12 ноября на улице Титова. Предварительная версия происшествия такова: взрослые спали, младенец лежал в кровати с отцом, но в какой-то момент проснулся, заинтересовался окном и подполз к нему. Раму, похоже, забыли закрыть, поэтому мальчик смог открыть окно и выпал.

Двое очевидцев рассказали, что видели, как что-то летит с 18-го этажа, но на тот момент не придали этому значения. Остальные прохожие, проходившие по двору, тоже ничего не заметили. К счастью, один внимательный всё же нашёлся и вовремя вызвал врачей. Малыш госпитализирован, предварительно, у него сломан таз, также диагностированы ушибы лёгкого и почки.

Семья мальчика не состоит на учёте и характеризуется как благополучная. СК приступил к расследованию обстоятельств случившегося.