Петербуржец элегантно десантировался из окна на чужую машину и спокойно пошёл по своим делам

В петербургском Красном Селе неизвестный по какой-то причине выпал из окна дома, эффектно приземлился на чужой автомобиль и как ни в чём не бывало пошёл по своим делам. На опубликованном в Сети видео момент элегантного, словно на батут, приземления.

Петербуржец приземлился из окна на чужую машину и спокойно пошёл дальше. Видео © Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

Неизвестно, как на это отреагировали в экстренных службах и какие травмы получил мужчина. Однако владелец машины, по всей видимости, активно разыскивает этого "десантника".

Последствия приземления неизвестного на автомобиль в Петербурге. Фото © Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"