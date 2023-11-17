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17 ноября, 12:22

Петербуржец элегантно десантировался из окна на чужую машину и спокойно пошёл по своим делам

Житель Петербурга приземлился из окна на чужую машину и спокойно пошёл дальше

В петербургском Красном Селе неизвестный по какой-то причине выпал из окна дома, эффектно приземлился на чужой автомобиль и как ни в чём не бывало пошёл по своим делам. На опубликованном в Сети видео момент элегантного, словно на батут, приземления.

Петербуржец приземлился из окна на чужую машину и спокойно пошёл дальше. Видео © Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

Неизвестно, как на это отреагировали в экстренных службах и какие травмы получил мужчина. Однако владелец машины, по всей видимости, активно разыскивает этого "десантника".

Последствия приземления неизвестного на автомобиль в Петербурге. Фото © Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

Последствия приземления неизвестного на автомобиль в Петербурге. Фото © Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

Семиклассница выпала из окна третьего этажа прямо во время урока в КБР

Семиклассница выпала из окна третьего этажа прямо во время урока в КБР

А весной Сеть удивил житель Воронежа, оставшийся практически невредимым после падения с 19-го этажа на припаркованный автомобиль. Когда спасатели вытащили его из покорёженной машины, он начал петь песни Аллы Пугачёвой.

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Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

Матвей Константинов
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