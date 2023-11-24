На Урале девочка не углядела за двухлетней сестрой, и та чуть не умерла от переохлаждения

В Свердловской области двухлетняя девочка получила сильное обморожение, проведя несколько часов в сугробе без куртки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным ведомства, всё произошло накануне в городе Серове. Утром 23 ноября родители ушли на работу и оставили малышку под присмотром старшей сестры. Пока та спала, девочка вышла на улицу, не надев верхнюю одежду. Вернувшись домой, отец побежал искать дочь и обнаружил её в сугробе недалеко от дома.

Пострадавшая не дышала, а сердцебиение не прощупывалось, прибывшие на место врачи диагностировали у неё переохлаждение и доставили в больницу. По данному факту начата проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Однако уже известно, что старшая сестра не уследила за малышкой, потому что сама плохо себя чувствовала. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

"Это конкретно несчастный случай — старшая сестра уснула, так как болела и плохо себя чувствовала, не уследила. Родители были на работе. Повезло, что вовремя вернулся отец. Он вызывал врачей, им отдельное спасибо. Среагировали грамотно", — рассказал собеседник.

По его словам, девочка получила серьёзное обморожение, но жить будет. Сейчас её пытаются поставить на ноги врачи краснотурьинской больницы. Также моральная поддержка оказывается и родителям.